Galatasaray'a Boey ve Torreira'dan kötü haber!
Galatasaray'a orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve Sacha Boey'den kötü haber geldi.
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi.
Lucas Torreira, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde Edin Dzeko'ya yaptığı faul sonrasında 63. dakikada sarı kart gördü.
Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı orta saha oyuncusu gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü ve Konyaspor maçında oynama şansını kaybetti.
Öte yandan Joshua King ile gerilim yaşayan Sacha Boey, 74. dakikada gördüğü kartın ardından cezalı duruma düşen bir diğer isim oldu.
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