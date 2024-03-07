Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 20:14

Güncelleme: 07.03.2024 - 20:17

Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

SANCHEZ İDMANDA YER ALMADI

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Rizespor ile oynanacak maç öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Kolombiyalı stoperin, cuma günü oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

KAAN ANTRENMANA ÇIKTI

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Kaan Ayhan ise Rizespor maçından önce yapılan son idmanda yer aldı.

OKAN BURUK'UN PLANLARI

Galatasaray'da diğer stoper Abdülkerim Bardakcı'nın da sakatlığı bulunuyor. Okan Buruk, bu nedenle Kaan Ayhan'a savunmanın merkezinde Victor Nelsson'la birlikte görev verebilir. Kaan'ın stopere geçmesi durumunda, sağ bekte Barış Alper Yılmaz, sağ kanatta ise Tete görev yapacak.

Son idmana çıkan Kaan Ayhan'ın Rizespor karşılaşmasına yetişmemesi durumunda ise Berkan Kutlu, savunmada Nelsson'la birlikte forma giyebilir.

Galatasaray, Rizespor'u cuma günü sahasında ağırlayacak.