Galatasaray'a döneceği iddia ediliyordu: Bayern Münih'ten resmi Sacha Boey açıklaması!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, transferde adı Galatasaray ile anılan Fransız oyuncu Sacha Boey hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a döneceği iddia ediliyordu: Bayern Münih'ten resmi Sacha Boey açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:36

Bayern Münih ile yollarını ayıracağı söylenen Sacha Boey'in Galatasaray'a geri döneceği son günlerde sıkça konuşuluyordu.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey ile ilgili çıkan Galatasaray iddialarına cevap verdi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF YOK"

NTV Spor'un aktardığına göre Eberl, "Türkiye'den herhangi bir teklif yok. Yaz aylarında neler olacağını sakin bir şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Galatasaray, Sacha Boey'i sezon başında 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

Alman devinde sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Boey, Bayern Münih formasıyla 16 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.


Etiketler: #sacha boey #galatasaray #Bayern Münih

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