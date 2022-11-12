Galatasaray'a Emre Taşdemir şoku!
Galatasaray'da Emre Taşdemir, Başakşehir maçında sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi.
Galatasaray'da Emre Taşdemir, Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşadı.
Ligde son 3 haftadır forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi.
Galatasaray'da Emre Taşdemir yerine Kazımcan 23. dakikada oyuna girdi.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- AKP'li isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Güveniyoruz
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Kolivar'dan yeni açıklama
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- 'Sana göre millet donla geziyor'
- Marmaray'da bir tuhaf çöp kavgası
- 'İslamı tehdit gördüler'