Galatasaray'a Emre Taşdemir şoku!

Galatasaray'da Emre Taşdemir, Başakşehir maçında sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 20:31
Galatasaray'a Emre Taşdemir şoku!
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Galatasaray'da Emre Taşdemir, Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşadı.

Ligde son 3 haftadır forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi.

Galatasaray'da Emre Taşdemir yerine Kazımcan 23. dakikada oyuna girdi.


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