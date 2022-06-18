Galatasaray'a Franck Ribery'den kötü haber: 600 bin Euro ödenecek

18 Haziran 2022 Cumartesi, 21:44

2005 yılında Galatasaray'dan ayrılan Franck Ribery'nin sarı-kırmızılılara açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da yarım sezon oynadıktan sonra maaşını alamadığı gerekçesiyle kulüpten ayrılan Fransız oyuncu ile ilgili dava kararı sarı-kırmızılılara ulaştı. Mahkeme kararına göre Galatasaray Ribery'ye 600 bin Euro ödeyecek.

Ocak 2005'te Metz'den 5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Fransız futbolcu, maaşı ödenmeyince yarım sezon sonunda kulüpten ayrıldı ve Marsilya'ya imza attı. Fransa'da etkili performans gösteren oyuncu 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu.

12 sezon Bavyera takımının formasını terleten Ribery 22 kupa kazandı.