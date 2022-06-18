Trabzonsporlu Fode Koita'ya Süper Lig'den talip çıktı
Trabzonspor'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Gineli futbolcu Fode Koita'ya Süper Lig'den talip çıktı.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Koita için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'un devrede olduğu öğrenildi.
Bordo-mavili takımdaki kariyerinde 21 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Koita'nın forma şansı bulabileceği bir takıma transferine sıcak baktığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA BİTİYOR
31 yaşındaki futbolcu kariyer zirvesini 112 maçta 31 gol 11 asistlik performansı ile Kasımpaşa formasıyla yaşamıştı.
Koita'nın Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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