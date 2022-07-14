Galatasaray'a Hollanda'dan orta saha: Fredrik Midtsjö

14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:28

Porto'dan Sergio Oliveira hamlesi ile önemli bir transfere imza atan Galatasaray'ın yeni orta saha hedefi de ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Hollanda'da AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmak istiyor.

Orta alanda 6 ve 8 numara olarak oynayabilen 28 yaşındaki futbolcunun, Alkmaar ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Norveçli futbolcu, geçen sezon AZ Alkmaar'da 41 maçta sahaya çıktı ve 6 asist yaptı.