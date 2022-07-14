Galatasaray'a Hollanda'dan orta saha: Fredrik Midtsjö
Galatasaray, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağlamak istiyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.
Porto'dan Sergio Oliveira hamlesi ile önemli bir transfere imza atan Galatasaray'ın yeni orta saha hedefi de ortaya çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Hollanda'da AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmak istiyor.
Orta alanda 6 ve 8 numara olarak oynayabilen 28 yaşındaki futbolcunun, Alkmaar ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Norveçli futbolcu, geçen sezon AZ Alkmaar'da 41 maçta sahaya çıktı ve 6 asist yaptı.
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