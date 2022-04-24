Galatasaray'a Marcao'dan kötü haber!
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Altay - Galatasaray mücadelesinde sarı kırmızılı ekibin yıldız ismi Marcao hem sakatlandı, hem de cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Altay deplasmanına konuk oldu Galatasaray'da Marcao hem sakatlandı, hem de cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan Marcao oyuna devam edemedi.
Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu en yakından yerden çıkmadığı için sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Marcao'nun yerine Alpaslan Öztürk girdi.
Marcao gelecek hafta Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçta forma giyemeyecek.
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