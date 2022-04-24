Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, başkanlık seçimini kaybetti
Dünya futbolunun efsane ismi eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı için yapılan seçimlerde ilk turda elendi.
Fildişi Sahillli eski yıldız Didier Drogba ülkesinde futbol federasyonu başkanlığı için koyduğu adaylık yarışını kaybetti ve ilk turdan elendi. Drogba seçimlerde sadece 21 oy alabildi.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı seçimlerinin canlı yayınlanması tüm rekorları kırdı. 19.000'den fazla Fildişili, tartışmalı bir seçimin sonucunu canlı olarak takip etmek için Fildişi Futbol Federasyonu'nun sayfası aracılığıyla bağlantı kurdu. Daha önce yapılan seçimlerden daha fazla talep gördü.
DROGBA SEÇİMİ KAYBETTİ
Fildişi Sahili'nin dünyaca ünlü oyuncusu Didier Drogba, ilk kez bir milli takım şampiyonu ve uluslararası bir yıldız olarak aday olmuştu. Fildişililerden ve ünlülerden aynı zamanda Kerozen, Emma Lohoues ve Emmanuel Eboue gibi eski oyun arkadaşlarından destek aldı. Ancak beklenen olmadı ve ilk turda elendi.
Didier Drogba 21 oy alırken Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Idriss Diallo 59 ve bir başka aday Sory Diabate 50 aldı.
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