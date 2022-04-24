CANLI ANLATIM: Altay - Galatasaray
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Erkan Engin oldu
İşte 11'ler...
Altay: Mateusz, Eric, Thiam, Kazım, Tolga, Ceyhun, Zeki, Poko, Thaciano, Rodriguez, Rayan
Galatasaray: Muslera, van Aanholt, Marcao, Nelsson, Omar, Pulgar, Emre, Berkan, Kerem, Babel, Gomis
Altay ve Galatasaray'ın 116. randevusu, İzmir ekibi için ligde kalma adına azami önem taşıyor. Sarı - kırmızılılar ise geçtiğimiz hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında alınan galibiyet sonrası mutlak 3 puan parolasıyla sahada olacak.
Altay, ligde geride kalan haftalarda aldığı 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet ile 30 puan topladı ve 17. sırada bulunuyor. Galatasaray ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 44 puanla ligin 12. sırasında yer alıyor.
Galatasaray ve Altay tarihte 115 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 67'sini Galatasaray, 20'sini ise Altay kazanırken, 28 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İki takımın ligin ilk yarısındaki randevusunda 90 dakika 2 - 2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
Altay, bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, hanesine yalnızca 1 galibiyet yazdırabildi.
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