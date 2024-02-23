SON DAKİKA: Galatasaray'a Mauro Icardi şoku!
Son dakika... Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mauro Icardi'nin, PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.
İŞTE TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA!
"Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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