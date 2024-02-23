SON DAKİKA: Galatasaray'a Mauro Icardi şoku!

Son dakika... Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, PFDK'ye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:24
SON DAKİKA: Galatasaray'a Mauro Icardi şoku!
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Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mauro Icardi'nin, PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

İŞTE TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA!

"Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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