Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber!
Galatasaray'da Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Sarı-kırmızılı takımın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonunda hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.
Muslera, bu sarı kartla gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Galatasaray ligde gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek.
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