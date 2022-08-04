Galatasaray'a Daniele Rugani için kötü haber!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 17:39

Galatasaray'a, Daniele Rugani transferi için kötü haber geldi.

Sporx'in haberine göre; Juventus'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Rugani için en tatmin edici teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı belirtildi. Buna rağmen, 28 yaşındaki futbolcunun, kişisel ve ailevi endişeleri nedeniyle Türkiye'ye transfer olmak istemediği kaydedildi.

İtalyan savunma oyuncusunun, Serie A'da kalmak istediği ve; Empoli, Sampdoria, Hellas Verona ekiplerinin kendisiyle ilgilendiği aktarıldı. 3 ekibin de Rugani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ancak yıllık 3 milyon euro olan maaşını ödemekte sıkıntı çekecekleri ifade edildi. Bu nedenle Rugani'nin maaşının bir bölümünü Juventus'un ödemesi gerektiğinin altı çizildi.

Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 18 maça çıkan Rugani, bir kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli savunma oyuncusunun Torino ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.