Galatasaray'a Daniele Rugani için kötü haber!
Galatasaray'ın teklif yaptığı Daniele Rugani'nin Türkiye'ye gelmek istemediği belirtildi.
Galatasaray'a, Daniele Rugani transferi için kötü haber geldi.
Sporx'in haberine göre; Juventus'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Rugani için en tatmin edici teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı belirtildi. Buna rağmen, 28 yaşındaki futbolcunun, kişisel ve ailevi endişeleri nedeniyle Türkiye'ye transfer olmak istemediği kaydedildi.
İtalyan savunma oyuncusunun, Serie A'da kalmak istediği ve; Empoli, Sampdoria, Hellas Verona ekiplerinin kendisiyle ilgilendiği aktarıldı. 3 ekibin de Rugani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ancak yıllık 3 milyon euro olan maaşını ödemekte sıkıntı çekecekleri ifade edildi. Bu nedenle Rugani'nin maaşının bir bölümünü Juventus'un ödemesi gerektiğinin altı çizildi.
Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 18 maça çıkan Rugani, bir kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli savunma oyuncusunun Torino ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.
Video Haberler
- İş cinayeti: Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Denizde mayın paniği: Gerçek ortaya çıktı
- Trafik kazası sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga
- 'Burası bize çok uygun geliyor'
- Antalya'yı nem bulutları kapladı
- İYİ Parti'den Ankapark videosu
- Çanakkale'de orman yangını
- Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- Soruları çalanlar devleti çalıyor
- Trafikte ve karayollarında son durum
- 'Tahminler şaşabilir'