Galatasaray'a sakatlık şoku! Kerem ve Nelsson...
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ardından Victor Nelsson da Başakşehir maçında sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.
Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da iki futbolcu sakatlık yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımda önce Kerem Aktürkoğlu ilk yarının sonunda sakatlandı ve ikinci yarının başında yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.
Galatasaray'da Kerem'in ardından Victor Nelsson da sakatlandı. Nelsson yerine 59. dakikada Tete oyuna dahil oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'