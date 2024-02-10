Galatasaray'a sakatlık şoku! Kerem ve Nelsson...

Yayınlanma: 10.02.2024 - 20:14

Güncelleme: 10.02.2024 - 20:38

Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da iki futbolcu sakatlık yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda önce Kerem Aktürkoğlu ilk yarının sonunda sakatlandı ve ikinci yarının başında yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.

Galatasaray'da Kerem'in ardından Victor Nelsson da sakatlandı. Nelsson yerine 59. dakikada Tete oyuna dahil oldu.