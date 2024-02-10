Galatasaray'a sakatlık şoku! Kerem ve Nelsson...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ardından Victor Nelsson da Başakşehir maçında sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 20:14
Galatasaray'a sakatlık şoku! Kerem ve Nelsson...
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Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da iki futbolcu sakatlık yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda önce Kerem Aktürkoğlu ilk yarının sonunda sakatlandı ve ikinci yarının başında yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.

Galatasaray'da Kerem'in ardından Victor Nelsson da sakatlandı. Nelsson yerine 59. dakikada Tete oyuna dahil oldu.


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