Galatasaray'a sürpriz öneri: Grzegorz Krychowiak

22 Haziran 2022 Çarşamba, 20:55

Cenk Ergün'ün sportif direktörlüğe geri dönmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi.

Rus basınında yer alan habere göre; Polonyalı orta saha oyuncusu Grzegorz Krychowiak, sarı-kırmızılı kulübe önerildi.

SÖZLEŞMESİNİ ASKIYA ALMIŞTI

Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun Krasnodar'da kazandığı 3.5 milyon Euro'luk yıllık ücretinin transferin olumlu sonuçlanmasına engel olabileceği öne sürüldü. Galatasaray'da yeni bir teknik direktörün göreve gelmesinin ardından sarı-kırmızılıların Krychowiak ile ilgili kararını vereceği iddia edildi.

Krasnodar ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı futbolcu, FIFA'nın Rus takımlarına uyguladığı yaptırımlar sonucu sözleşmesini tek taraflı olarak askıya almıştı.