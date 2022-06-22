Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın formasını giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ile Reims, Toulouse ve Schalke 04'ün ilgilendiği ileri sürüldü.
Galatasaray'da Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor.
Fransız basınında yer alan habere göre; Fransa'dan Reims ve Toulouse, Mısırlı futbolcu ile yakından ilgileniyor. İki ekibin de 24 yaşındaki futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
SCHALKE 04'ÜN DE GÜNDEMİNDE
Öte yandan haberde, Mostafa Mohamed'in Fransa dışından da talipleri olduğu aktarıldı. Mısırlı yıldızla Almanya'dan Schalke 04'ün yanı sıra İspanya'dan da birkaç kulübün ilgilendiği belirtildi.
Geçen sezon da Fransa'nın Bordeaux takımına transferi gündeme gelen ve sağlık kontrolleri için Fransa'ya giden Mostafa Mohamed'in transferi son anda iptal olmuştu.
Galatasaray'da geçen sezon 41 maça çıkan Mostafa Mohamed, 8 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.
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