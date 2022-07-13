Galatasaray'a sürpriz stoper: Facundo Garces
Galatasaray'ın Colon formasını giyen Arjantinli stoper Facundo Garces ile ilgilendiği öne sürülüyor. Genç savunmacı için kulübünün 7 milyon Euro bonservis bedeli istediğini belirtiyor.
Marcao'yu bonuslarla beraber 15 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor.
Futbol direktörü Cenk Ergün'ün yüz yüze görüşme yaptığı Jason Denayer'de maliyet sorunu yaşayan, Boateng'e de soğuk bakmayan sarı-kırmızılıların gündemine yeni bir isim geldi.
Takvim'in aktardığı habere göre, Arjantin basını Galatasaray'ın Colon Santa Fe formasını giyen Facundo Garces ile ilgilendiğini belirtti.
Yine Arjantin basını, 22 yaşındaki savunmacı için istenen bonservis bedelinin 7 milyon Euro olduğunu yazdı.
2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Facundo Garces, 2022 yılında Colon formasıyla 22 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO
Transfermarkt'a göre değeri 4.5 milyon Euro olan Garces 1.89 boyunda. Colon altyapısında yetişen Garces 2019'dan bu yana A takım kadrosunda yer alıyor.
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