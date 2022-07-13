Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, iki mevkiye takviye istedi
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, iki mevkiye transfer yapılmasını istedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, iki mevkiye takviye yapılmasını istedi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bektaş'ın Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan ikinci etap kamp çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.
Bolu'da taktiksel antrenmanlar yapacaklarını belirten Bektaş, "Oyun planlarımız, savunma ve geçiş, hücum prensipleriyle alakalı bütünlüğü sahaya yansıtmak istiyoruz. Ligin ilk maçına üst seviyede hazır, ne oynadığımızı bilen bir kadroyla çıkmak istiyoruz. İnşallah 13 gün içinde bütün taktiksel çalışmamızı sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.
Taktik anlamdaki çalışmalara Samsun ve Kayseri'deki kamplarda başladıklarını, oyuncularının oyun sistemine iyi cevap verdiğini anlatan Bektaş, şöyle devam etti:
"Bunu pekiştirmemiz lazım. Hazırlık maçlarında da bunu daha iyi hale getirip artık ne oynamak istediğimizi oynayan oynamayan herkesin bilmesi gerekiyor. Burada çok güzel bir ortam kuruldu. Aile ortamı var. Bunu otelde, lobide de görüyoruz. Neredeyse her gün bir doğum günü kutluyoruz. Güzel ve mutlu bir ortam var. İnşallah bunu lige girene kadar sürdürürüz. İlk maçta da bunu sahaya yansıtırız. Hem camiamıza hem de taraftarımıza ilk maçımızda galibiyeti getiririz inşallah."
Bektaş, kampa daha önce izinli olan oyuncuların da dahil olduğuna işaret ederek, "Sadece Boldrin izinli. İki mevkiye daha takviye yapmamız gerekiyor. Onlar da inşallah en kısa sürede takımımıza gelir. Buradaki hazırlık maçlarımızla, sistemimizle, taktik çalışmalarımızla kampı en üst seviyede bitirip inşallah Samsun'a döneriz" değerlendirmesinde bulundu.
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