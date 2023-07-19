Galatasaray'da 20 futbolcunun lisansı çıkarıldı
UEFA Şampiyonlar Lig 2. eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray'da 20 futbolcunun lisansının çıkarıldığı kaydedildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için İstanbul'a dönmeye hazırlanan Galatasaray'da 20 futbolcunun lisansı çıkarıldı.
NTV Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Dries Mertens, Emin Bayram, Fredrik Midtsjö, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Leo Dubois, Lucas Torreira, Metehan Baltacı, Kerem Aktürkoğlu, Nicolo Zaniolo, Fernando Muslera, Özgür Baran Aksaka, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Yunus Akgün'ün lisansını 19 Temmuz'da (bugün) çıkardı.
Haberde yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Angelino'nun henüz lisansının çıkarılmadığı kaydedildi.
19 FUTBOLCUNUN LİSANSI ÇIKARILMADI
Galatasaray'da kampa götürülmeyen futbolcular dahil 19 ismin lisansının çıkarılmadığı ifade edildi.
Lisansı çıkarılmayan isimler şu şekilde:
Angelino, Halil Dervişoğlu, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Batuhan Şen, Alexander Cicaldau, Mathias Ross, Yusuf Demir, Jankat Yılmaz, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Ali Turap Bülbül, Berk Balaban, Oğulcan Çağlayan, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Atalay Babacan, Eren Aydın
Avusturya kampına götürülmeyen Luyindama, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrılması bekleniyor.
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