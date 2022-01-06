Galatasaray'da 3 pozitif vaka

06 Ocak 2022 Perşembe, 17:32

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da koronavirüs vakası artarak devam ediyor.

Son olarak sarı-kırmızılı ekipte 3 koronavirüs vakası daha saptandı. Yardımcı antrenör Selçuk İnan, analiz sorumlusu Cihan Ünal ve oyunculardan Taylan Antalyalı'nın koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Sarı kırmızılılarda Fatih Öztürk, Patrick van Aanholt ve Alpaslan Öztürk de Covid-19 nedeniyle Giresunspor karşısında oynayamayacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Selçuk İnan, Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."