Galatasaray'da 3 pozitif vaka

Galatasaray, Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve analiz sorumlusu Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı'nın Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2022 Perşembe, 17:32
Galatasaray'da 3 pozitif vaka
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Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da koronavirüs vakası artarak devam ediyor.

Son olarak sarı-kırmızılı ekipte 3 koronavirüs vakası daha saptandı. Yardımcı antrenör Selçuk İnan, analiz sorumlusu Cihan Ünal ve oyunculardan Taylan Antalyalı'nın koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı. 

Sarı kırmızılılarda Fatih Öztürk, Patrick van Aanholt ve Alpaslan Öztürk de Covid-19 nedeniyle Giresunspor karşısında oynayamayacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. 

Selçuk İnan, Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."


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