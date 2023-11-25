Galatasaray'da Abdülkerim kararı!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 18:23

Güncelleme: 25.11.2023 - 18:23

Galatasaray'ın Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği maçın kadroları belli oldu.

Okan Buruk, bir önceki 11'ine göre dikkat çeken değişiklikler yaptı.

Sarı kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

Edinilen bilgilere göre, başarılı oyuncu son idmanda hafif bir sakatlık yaşadığı için bu maçta riske edilmedi.