Galatasaray'da Abdülkerim kararı!

Son maçların formda ismi Abdülkerim Bardakcı, sakatlığı sebebiyle Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 18:23
Galatasaray'da Abdülkerim kararı!
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Galatasaray'ın Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği maçın kadroları belli oldu.

Okan Buruk, bir önceki 11'ine göre dikkat çeken değişiklikler yaptı.

Sarı kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

Edinilen bilgilere göre, başarılı oyuncu son idmanda hafif bir sakatlık yaşadığı için bu maçta riske edilmedi.


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