Galatasaray'da Amadou Diawara sesleri

Orta sahasını Sergio Oliveira ile güçlendiren Galatasaray, ön libero arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Amadou Diawara ile ilgilenirken, futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:20
Galatasaray'da Amadou Diawara sesleri
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Galatasaray, Amadou Diawara’yı yeniden gündemine aldı. 6 numara arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, Roma’da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için temaslarını sıklaştırdı.

Jose Mourinho’nun planlarında yer almayan Diawara, İtalyan ekibinin Portekiz kampına götürülmedi.

Galatasaray, geçen sezon Diawara’nın kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varmış ancak 24 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’ye gelmeye ikna edememişti.

2019-2020 sezonunda Napoli’den 21 milyon Euro bedel ile Roma’ya transfer olan Amadou Diawara, başkent ekibinde toplam 66 maçta görev aldı, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


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