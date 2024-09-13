Galatasaray'da ayrılık kapıda: Süper Lig ekibine imza atıyor!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:43

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:21

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gaziantep FK, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

MAAŞINI GAZİANTEP ÖDEYECEK

Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Oyuncunun maaşının tamamını Gaziantep ekibi ödeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Oyuncunun menajeri resmi işlemler için İstanbul'a geldi. İmzalar transferin son günü olan bugün atılacak.

Halil Dervişoğlu, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hatayspor'da geçirmişti. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.