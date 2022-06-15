Galatasaray'da ayrılık krizi: Sacha Boey
Süper Lig ekibi Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey'in, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak istediği ileri sürüldü.
Galatasaray'a geçen sezon başında transfer olan Sacha Boey'in, kulüple bağlarını koparmak istediği öğrenildi.
beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray ile 2025'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcunun ayrılık talebini yeni seçilen yönetime henüz iletmediği ifade edildi.
AVRUPA KULÜPLERİ DEVREDE
Öte yandan Sacha Boey ile Alman ve Fransız takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.
Geçen sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Sacha Boey, 19 karşılaşmada yer almış ve 1 gole imza atmıştı.
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