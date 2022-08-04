Galatasaray'da ayrılık! Olimpiu Morutan, Pisa'ya kiralandı
Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Serie B takımlarından Pisa'ya kiraladı.
Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Serie B takımlarından Pisa'ya 150 bin euro kiralama ve 5.5 milyon euro zorunlu şartlı satın alma opsiyonu ile kiraladı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.
Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.
Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
GALATASARAY 4.1 MİLYON EURO'YA ALDI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 34 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.
Morutan, FCSB'den Galatasaray'a 4.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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