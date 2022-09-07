Galatasaray'da ayrılık! Ömer Bayram, Eyüpspor'a gidiyor

07 Eylül 2022 Çarşamba, 23:35

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram'ın yeni adresi netlik kazanıyor.

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile de anlaşma sağladı. Ömer Bayram'ın transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maçta sahaya çıkan Ömer Bayram, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.