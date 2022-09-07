Galatasaray'da ayrılık! Ömer Bayram, Eyüpspor'a gidiyor
Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Ömer Bayram, Eyüpspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram'ın yeni adresi netlik kazanıyor.
Spor Toto 1. Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile de anlaşma sağladı. Ömer Bayram'ın transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maçta sahaya çıkan Ömer Bayram, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
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