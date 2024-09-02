Galatasaray'da ayrılık: Portekiz'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 18:44

Güncelleme: 02.09.2024 - 23:20

Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan Galatasaray'da bu kez ayrılık yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.

BONSERVİS BEDELİ 12 MİLYON EURO

Benfica'nın bu transfer için Galatasaray'a 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU PORTEKİZ'E GİTTİ

Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için Lizbon'a gittiği kaydedildi.

Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan 25 yaşındaki Kerem, 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.