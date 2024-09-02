Galatasaray'ın eski yıldızları haftaya damga vurdu!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:44

Güncelleme: 02.09.2024 - 11:44

Galatasaray ile yollarını ayıran Tanguy Ndombele Nice'e, Tete ise Panathinaikos'a çabuk alıştı. İki futbolcu da gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Galatasaray'da fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele, Nice'teki fit haliyle dikkat çekmişti. Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında deplasmanda Angers'ı 4-1 mağlup eden Nice'te, tecrübeli orta saha oyuncusu performansıyla maça damga vurdu.

NDOMBELE'DEN HARİKA ASİST

Takımının en etkili isimleri arasında yer alan Ndombele, Boudaoui'nin attığı golde harika bir asiste de imza attı.

Tanguy Ndombele

NDOMBELE HAFTANIN 11'İNDE

Öte yandan Fransız orta saha oyuncusu, L'Equipe tarafından Ligue 1'de haftanın 11'ine geçildi.

Tete'nin forma giydiği Panathinaikos ise Yunanistan Süper Lig'in 3. haftasında Kallithea deplasmanına çıktı. Müsabaka 2-2 sona ererken konuk ekibe 1 puanı getiren golü 90+2. dakikada Tete oldu.

TETE, GALATASARAY'DAKİ İSTATİSTİĞİNİ 8 MAÇTA YAKALADI

Brezilyalı futbolcu böylece Panathinaikos ile çıktığı 8. maçında 3. golünü atmış oldu. Tete, Galatasaray ile çıktığı 45 maçta 3 gollük istatistik yakalamıştı.