Galatasaray'ın eski yıldızları haftaya damga vurdu!
Galatasaray'dan ayrılan Tanguy Ndombele ve Tete yeni takımlarında ritmini buldu. Ndombele harika bir asiste imza atarken, Tete de attığı golle takımına 1 puanı getirdi.
Galatasaray ile yollarını ayıran Tanguy Ndombele Nice'e, Tete ise Panathinaikos'a çabuk alıştı. İki futbolcu da gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Galatasaray'da fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele, Nice'teki fit haliyle dikkat çekmişti. Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında deplasmanda Angers'ı 4-1 mağlup eden Nice'te, tecrübeli orta saha oyuncusu performansıyla maça damga vurdu.
NDOMBELE'DEN HARİKA ASİST
Takımının en etkili isimleri arasında yer alan Ndombele, Boudaoui'nin attığı golde harika bir asiste de imza attı.
Tanguy Ndombele
NDOMBELE HAFTANIN 11'İNDE
Öte yandan Fransız orta saha oyuncusu, L'Equipe tarafından Ligue 1'de haftanın 11'ine geçildi.
Tete'nin forma giydiği Panathinaikos ise Yunanistan Süper Lig'in 3. haftasında Kallithea deplasmanına çıktı. Müsabaka 2-2 sona ererken konuk ekibe 1 puanı getiren golü 90+2. dakikada Tete oldu.
TETE, GALATASARAY'DAKİ İSTATİSTİĞİNİ 8 MAÇTA YAKALADI
Brezilyalı futbolcu böylece Panathinaikos ile çıktığı 8. maçında 3. golünü atmış oldu. Tete, Galatasaray ile çıktığı 45 maçta 3 gollük istatistik yakalamıştı.
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