İşte sözleşme şartları: Victor Osimhen Galatasaray'da!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 17:33

Güncelleme: 03.09.2024 - 00:41

Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için Galatasaray devreye girdi.

OSİMHEN'İN GELİŞ TARİHİ

DHA'nın haberine göre Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

MAAŞININ TAMAMI ÖDENECEK

İtalyan basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın Osimhen'in 11 milyon Euro'luk maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiğini öne sürdü.

SERBEST KALMA MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Osimhen, Napoli'den serbest kalma maddesini 150 Milyon Euro'dan 75 Milyon Euro'ya indirmesini istedi. Osimhen'in ayrıca sözleşmesine, büyük kulüplerden teklif gelmesi halinde ocak ayında sözleşmesini feshetme maddesi ekletmek istediği belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Nijeryalı golcü sosyal medya hesabından siyah ekran paylaştı.

Osimhen'in paylaşımı şu şekilde:

32 MAÇTA 21 GOLE KATKI

Victor Osimhen, Napoli formasıyla geçen sezon 32 maçta forma giydi.

25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİ NEDİR?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.

Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.

Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.

2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu.

133 MAÇTA 94 GOLE KATKI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.