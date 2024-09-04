Galatasaray'da ayrılık vakti! Hakim Ziyech, Katar yolcusu!

Katar ekibi Al Arabi, Galatasaray'dan Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor. Fransız basınında yer alan haberde Al Arabi ile Ziyech arasında anlaşmanın çok yakın olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 17:24
Galatasaray'da ayrılık vakti! Hakim Ziyech, Katar yolcusu!
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Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech, kariyerine Katar'da devam edebilir.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Katar ekiplerinden Al Arabi, Ziyech ile ilgileniyor.

ANLAŞMA YAKIN İDDİASI

Ziyech'in Katar'dan başka takımlarla da görüştüğü ancak şu anda transferde önde olan takımın Al Arabi olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü.

Al Arabi, kadrosunda İtalyan yıldız Marco Verratti'yi de bulunduruyor.

Galatasaray forması altında 27 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Faslı Ziyech, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.


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