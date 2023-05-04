Galatasaray'da Barış Alper'in sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray Kulübü, takımın genç oyuncularından Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon takıma katılan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-27 sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Barış Alper, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 25 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.
"UZUN YILLAR KALMAK İSTİYORUM"
Sözleşme uzatmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Barış Alper, "Çok mutluyum. Bir yıl daha sözleşmemi uzattım. İki sene önce geldim. İki senedir Galatasaray formasını onurla, gururla taşıyorum. Uzun yıllar da taşımak istiyorum. Bana güvenen başta başkanım, yönetim ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Bu sene inşallah şampiyon olup önümüzdeki sezon Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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