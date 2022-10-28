Galatasaray'da bu sezon bir ilk

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Taşdemir bu sezon ilk kez forma şansı buldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 19:15
Galatasaray'da bu sezon bir ilk
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Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir karar geldi.

Genç teknik adam, bu sezon ilk kez Emre Taşdemir'e forma verdi. Galatasaray'da sol bekte oynayan Patrick van Aanholt tercih edilmezken, Kazımcan Karataş'ın da sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca kırmızı kart cezalıları Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı yerine Leo Dubois ve Emin Bayram forma buldu.


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