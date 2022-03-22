Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’nin Löw’e teklif ettiği parayı duyunca inanamadım

22 Mart 2022 Salı, 09:01

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı konusu belirsizliğini korurken, Alman teknik direktör Joachim Löw iddiaları gün geçtikçe kuvvetleniyor.

Socrates YouTube kanalında yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe-Löw iddialarına ilişkin önemli ifadeler kullandı. Fenerbahçe’nin reddedilemeyecek bir teklif yaptığını belirten Demirkol, Alman hocanın Türkiye’de başarı sağlayıp sağlayamayacağı konusundaki endişelerine değindi.

Demirkol'un ifadeleri şu şekilde:

“SÖYLENEN PARA İNANILMAZ”

“Löw’ü Fenerbahçe’ye istiyorlar belli ki. Acayip bir teklif yaptıkları da söyleniyor. Löw’ün niyeti yok aslında. Ama son dönemde zannediyorum biraz fikirleri pozitif anlamda değişmiş. Çünkü acayip bir teklif yapılmış yani. Söylenen para inanılmaz. İnanamadım yani, o yüzden söylemiyorum. Çok acayip bir para teklif edilmiş. Almanya tarafından duyduğumuz o.”

“KULÜP TAKIMINA NE KADAR YATKIN?”

“Tabii ne kadar doğru bu karar orası ayrı. En son ne zaman takım çalıştırdı Löw? Futbolun başka şekilde oynandığı bir dönemde. Şimdi öyle değil ama. İş çok değişti. Löw ondan beri, ne kadar kulüp takımı çalıştırmaya yatkın bir insan olarak hayatını sürdürdü? Futbol anlayışı açısından büyük bir hayal kırıklığı olabileceğini düşünüyorum. İsimden ben de heyecanlanıyorum.”

"EN İYİ FENERBAHÇE, LÖW ZAMANINDAYDI"

“Futbol açısından benim seyrettiğim en iyi Fenerbahçe, Löw zamanındaydı. ‘Zico mu Löw mü?’ diye sorsan Löw diyebilirim. Çünkü çok net hatırlıyorum o sezonu. Metin Diyadin’in ayağı kırılana kadar Fenerbahçeliler keyiften ölüyordu. Çok parlak bir futbol vardı. Fenerbahçe’nin ligi domine ettiği zamanlar oldu Daum’la vesaire. Ama oyun keyfi açısından, herkesin ‘ya ne güzel top oynuyorlar’ dediği Löw zamanıdır."

“GÖNÜLSÜZ BU ADAM”

“Daha hiçbir şey olmadan bu kadar negatif olmak da tabii... Ama bakıyorum nereden tutturacağız? Ben de gidip geliyorum. Löw, gelip yepyeni bir şey kurabilir mi? Bir de şöyle bir şey var, gönülsüz adam. En önemlisi o. Heyecanla gelmesi lazım bir teknik direktörün. Ben Milli Takım’ın insanları paslandırdığını düşünüyorum.”