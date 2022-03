Burak Elmas'tan TFF'ye yalanlama!

27 Mart 2022 Pazar, 19:27

Galatasaray Başkanı Burak Elmas kulübün gerçekleştirdiği mali genel kurul toplantısında Fatih Terim için TFF ile görüştüğünü ve masaya yumruğunu vurduğunu ifade etmişti.

"Ben yolda Galatasaray sevgim sebebiyle çok fazla yara aldım ve üzüldüm'' diyen Elmas, ''Ama yürümeye devam ettim. Federasyona gittim. Bazen her şeyi anlatamıyorsun. 'Anlatırsam yer yerinden oynar' niye dedim? Hocama 2 maç daha az versinler diye. Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Bunları anlatmadım. İçeride sistem çözülsün diye her masada kendim oturdum. Galatasaray’ın hakkını görmeseniz de benim vicdanen içim çok rahat. İstediğimiz şeylerin hepsi olmadı. Çok fazla şey yaptık. Yapılanlar belki de yeterli gelmedi. Bunların hepsine saygım sonsuz. Galatasaraylı olarak Galatasaray’ın bulunduğu her ortamda sokak kavgası yapmamış olsak da hakemlerle ilgili arkada dönenleri anlatamıyorum'' diye konuşmuştu.

TFF'DEN YANIT

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'da gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında başkan Burak Elmas'ın masaya vurma açıklamasına yanıt verdi.

Federasyon iddiayı yalanlarken, "Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür " ifadeleri yer aldı.

TFF'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, Federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur.

Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür.

TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, Federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir."

TFF'NİN YALANLAMASINI YALANLADI

TFF'nin açıklamasının ardından Burak Elmas, Sözcü'ye konuştu.

"Fenerbahçe maçı sonrası hakem kararları ve TFF’nin kurullarının tamamıyla ilgili olarak Sayın Polat Bengiserp ve Sayın Elif Uzuner’le birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Ali Düşmez’in de dahil olduğu bir toplantı gerçekleştirdik'' diyen Elmas, ''Bu toplantı sırasında Servet Yardımcı’nın değerli hocamız Fatih Terim hakkında yaptığı saygısız bir ithamdan sonra sinirlenerek masaya yumruğumu vurdum" ifadeleri ile TFF'nin yalanlama açıklamasını yalanladı.

Elmas ayrıca ''Benim tepkimden sonra Servet Yardımcı ortamı sakinleştirmek için 'Sen benim söylediğimi yanlış anladın. Ben kötü bir ithamda bulunmak istemedim' dedi. Daha sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir araya girerek 'Burak Başkan, biliyorsun ben de buraya atandım. Kurullardan falan da memnun değilim' dedi. Yani bu toplantı ve gösterdiğim tepki, iki kişi arasında geçen bir diyalog değil. Benim dışımda beş şahidin de olduğu bir ortamda gerçekleşmiştir. Bu sebepten dolayı TFF’nin yaptığı açıklama gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.