Son dakika: TFF'den Burak Elmas'ın iddialarına yanıt geldi
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a yanıt verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Elmas'ın iddialarının doğru olmadığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'da gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında başkan Burak Elmas'ın masaya vurma açıklamasına yanıt verdi.
Federasyon iddiayı yalanlarken, "Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür " ifadeleri yer aldı.
TFF'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, Federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur.
Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür.
TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, Federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir."
BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Burak Elmas kulübün gerçekleştirdiği mali genel kurul toplantısında Fatih Terim için TFF ile görüştüğünü ve masaya yumruğunu vurduğunu ifade etmişti.
Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:
"Ben yolda Galatasaray sevgim sebebiyle çok fazla yara aldım ve üzüldüm. Ama yürümeye devam ettim. Federasyona gittim. Bazen her şeyi anlatamıyorsun. 'Anlatırsam yer yerinden oynar' niye dedim? Hocama 2 maç daha az versinler diye. Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Bunları anlatmadım. İçeride sistem çözülsün diye her masada kendim oturdum. Galatasaray’ın hakkını görmeseniz de benim vicdanen içim çok rahat. İstediğimiz şeylerin hepsi olmadı. Çok fazla şey yaptık. Yapılanlar belki de yeterli gelmedi. Bunların hepsine saygım sonsuz. Galatasaraylı olarak Galatasaray’ın bulunduğu her ortamda sokak kavgası yapmamış olsak da hakemlerle ilgili arkada dönenleri anlatamıyorum."
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