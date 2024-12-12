Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku!
Galatasaray'da Davinson Sanchez, Malmö maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, sakatlandı ve oyundan çıktı.
Galatasaray'da sakatlanan Sanchez yerine 32. dakikada Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.
Etiketler: #Davinson Sanchez #galatasaray #Malmö #sakatlık
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