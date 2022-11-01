Galatasaray'da derbi öncesi 'hakem önlemi'

01 Kasım 2022 Salı, 08:46

Son haftalarda MHK ve hakemlerle ciddi bir mücadeleye girişen, kritik maçlarda hakem hatalarından çok fazla canı yanan Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde çeşitli tedbirler alıyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre, patron Okan Buruk hakem konusunda oyuncularını özellikle uyardı. Buruk, futbolcularından hakemle diyalog ve itiraz gibi hareketlerden kesinlikle uzak durmalarını istiyor.

Ayrıca rakip oyuncularla tartışma, fiziki müdahale, tehlikeli bölgede kasti faul gibi aksiyonlar da deyim yerindeyse Galatasaraylı oyunculara yasaklanmış durumda. Okan hoca ne olursa olsun takımının son düdüğüne kadar sahada 11 kişi kalmasını istiyor.

Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden Fernando Muslera ile Kerem Aktürkoğlu da Beşiktaş derbisine kart cezası sınırında çıkacak. Bu oyuncular zorlu mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Bir sonraki hafta Başakşehir'e konuk olacak Sarı-Kırmızılı ekipte, iki oyuncu özelinde de gereksiz kart konusunda çok dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Hafta içinde Galatasaray için önemli konulardan biri de Abdülkerim Bardakçı'nın cezasında indirime gidilip gidilmeyeceği olacak. Alanyaspor maçında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan tecrübeli savunmacıyla ilgili hatalı karar verilmesi üzerine Galatasaray Yönetimi Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. Tahkim cezayı 1 maça düşürürse, Abdülkerim bu haftaki Beşiktaş derbisindeforma giyebilecek vesavunma kurgusu yeniden düzenlenecek.