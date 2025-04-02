Galatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen belirsizliği!
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen'in ağrıları bulunuyor. Osimhen'in son durumu stadyumda yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Osimhen, ağrılarına rağmen derbide oynamak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Victor Osimhen belirsizliği yaşanıyor.
Sporx'in haberine göre, Osimhen'in derbi maçı öncesinde ağrıları bulunuyor.
Osimhen'in son durumu stadyumda yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Osimhen, ağrılarına rağmen derbide oynamak istiyor.
Etiketler: #galatasaray #victor osimhen #fenerbahçe #sakatlık
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