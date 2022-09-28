Galatasaray'da dev buluşma! Albayrak, Özbek ve Buruk bir araya geldi...

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:42

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı kulübün eski 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın davetine katıldı.

Albayrak'ın geleneksel Karadeniz Yemekleri Günü'ne katılan Özbek ve Buruk, sarı kırmızılı camianın sevilen ismi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu sırada Abdurrahim Albayrak " Sık sık Florya'ya gidiyorum. Hocayı, takımı ziyaret ediyorum. Galatasaray'ın şampiyon olmasını, Okan hocanın başarılı olmasını kendi dönemimden dahi daha çok istiyorum. Çünkü Okan hoca çok düzgün, karakterli ve iyi bir insan. Başarılı olmayı hak ediyor" dedi.

Okan Buruk ise Albayrak'a teşekkür edip " Biz de senin sevinçlerini özledik ağabey" yanıtı verdi.