Galatasaray'da dev iç transfer operasyonu!

05 Ekim 2022 Çarşamba, 08:34

Süper Lig'de haftayı Bay geçecek olan Galatasaray, 14 günlük arayı fırsat bilerek iç transfer operasyonu için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, kadrodaki mutsuz genç oyuncularla yeni mukavele yaparak, moralleri en üst seviyeye çekmeyi planlıyor. Operasyonun başında Danimarkalı stoper Victor Nelsson var.

Bu sezonki performansıyla Marcao'nun yokluğunu aratmayan 23 yaşındaki futbolcuyla, yaz aylarından beri Sevilla ciddi olarak ilgileniyor. Savunma hattını hâlâ toparlayamayan İspanyol devinin, Nelsson'la ilgili ısrarı devam ediyor.

Sezon başında gitmek istediğini söyleyen ve uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Nelsson'un yıllık ücretine 300 bin Euro zam yapıldı. Böylece genç futbolcu bu sezondan itibaren 900 bin Euro yerine 1.2 milyon Euro alacak. Sözleşme süresinde ise bir değişiklik yok, anlaşma 2026 yılına kadar geçerli olacak.

Nelsson'da mutlu sona ulaşan Galatasaray Yönetimi'nin bir sonraki hedefi Sacha Boey... Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Sezon başında kadroda düşünülmeyen ve kampa bile götürülmeyen Boey, yeni transfer Dubois sakatlanıp, Omar'la da yollar ayrılınca mecburen ilk 11'e alınmış ve müthiş bir performans ortaya koymuştu.

Şu an takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Sacha Boey, yıllık 480 bin Euro'ya oynuyor. 22 yaşındaki Fransız futbolcunun ücreti 800 bin Euro bandına çekilecek ve kademeli olarak yükseltilecek.

BAY haftasında, takımın iki genç yeteneğinin maaşında da düzeltmeye gidilecek. Yunus Akgün, 900 bin TL ile takımın en az kazanan oyuncusu konumunda. 22 yaşındaki futbolcunun daha fazla mağdur olmaması için çok yüksek oranda bir sözleşme yenilemesi yapılacak. Konuşulan rakamın 10-12 milyon TL bandında olduğu belirtiliyor.

Bu sezona formsuz başlayan Kerem ise kısa süre önce yenilenen ve 10 milyon TL'ye çıkarılan ücretinin, 20 milyon TL olarak güncellenmesini istiyor. Kulübün düşündüğü, yaklaşık 1 milyon Euro'ya tekabul edecek, yani 18 milyon TL bandında bir maaşla anlaşmayı tamamlamak. İki genç oyuncuyla da kısa sürede anlaşma sağlanması bekleniyor. Böylece sezon başından beri düşük performans gösteren, ancak 3 yerli mecburiyeti nedeniyle kızağa çekilemeyen Kerem ve Yunus'un form grafiklerinin yükseleceği tahmin ediliyor.