Galatasaray'da Dries Mertens için karar vakti

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:50

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:50

Galatasaray'a çok büyük katkı veren ve kazanılan şampiyonluklarda baş rollerden biri olan Dries Mertens'in kontratı sezon sonunda bitiyor.

Belçikalı futbolcunun İstanbul'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Deneyimli 10 numaranın sezon sonunda kararını vermesi bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 5 gol 18 asistlik performans gösterdi.