Galatasaray'da Dries Mertens için karar vakti

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens'in geleceği için kısa sürede karar vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da Dries Mertens için karar vakti
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:50

Galatasaray'a çok büyük katkı veren ve kazanılan şampiyonluklarda baş rollerden biri olan Dries Mertens'in kontratı sezon sonunda bitiyor.

Belçikalı futbolcunun İstanbul'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Deneyimli 10 numaranın sezon sonunda kararını vermesi bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 5 gol 18 asistlik performans gösterdi.


Etiketler: #Dries Mertens #galatasaray #transfer
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler