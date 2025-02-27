Galatasaray'da Dries Mertens için karar vakti
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens'in geleceği için kısa sürede karar vermesi bekleniyor.
Galatasaray'a çok büyük katkı veren ve kazanılan şampiyonluklarda baş rollerden biri olan Dries Mertens'in kontratı sezon sonunda bitiyor.
Belçikalı futbolcunun İstanbul'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Deneyimli 10 numaranın sezon sonunda kararını vermesi bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 5 gol 18 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #Dries Mertens #galatasaray #transfer
Spor Haberleri
- Ramos şov yaptı: PSG 7 golle yarı finale çıktı!
- Milan, Bologna deplasmanında!
- Detroit Pistons durdurulamıyor: Üst üste 8. galibiyet!
- Gökçeada Ultra Trail bu sene ikinci kez koşulacak
- Red Bull Half Court izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı
- 15 yıldır devam eden uluslararası spor organizasyonu
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- Galatasaray'da Dries Mertens için karar vakti
- Liverpool şampiyonluğa koşuyor: Bir engeli daha geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi