Galatasaray'da Dursun Özbek ve Burak Elmas yönetimleri ibra edildi

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 16:51

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 16:59

Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da, 1 Ocak-14 Haziran 2022 tarihlerindeki eski başkan Burak Elmas ile 15 Haziran-31 Aralık 2022 tarihlerindeki mevcut başkan Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri ibraya sunuldu. İki dönemki yönetimlerin ibra oylaması birlikte yapıldı. Oylama sonucunda, Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Genel kurulda ayrıca iki dönemin denetim kurulları için yapılan oylamada da oy birliğiyle ibra kararı çıktı.

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün tarihi bir gün. Özellikle benim bugün doğum günüm. Doğum günümde bana en büyük hediyeyi verdiniz. Şimdiye kadar aldığım en büyük hediye. Bu hediye ne biliyor musunuz, demekki gerekli iklim yapıldığı zaman onun etrafında birleşebiliyoruz. Genel kurulda ilk defa oy birliği ile ibralaşma söz konusu. Hep birlikte tek yumruk olmanın işte görüntüsü. Şimdi dosta düşmana korku veriyoruz. Genel kurul bugün bunu sağlamıştı. Teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.