Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak dönemi sona erdi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor’da, 2-1’lik Boluspor maçının Teknik Direktör Giray Bulak’ın görevine son verildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak ile yollar ayrıldı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik adam Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alındığı kaydedildi. Bulak ve ekibine takıma katkılarından ötürü teşekkür edildi.
Denizlispor, Giray Bulak yönetiminde Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Dyorex Boluspor'a 2-1 yenilmişti.
Bulak yönetimindeki Denizlispor çıktığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplamıştı.
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