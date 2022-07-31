Galatasaray'da Dursun Özbek ve ekibine tarihi yetki

31 Temmuz 2022 Pazar, 15:45

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istediği olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Sarı-kırmızılı camia, Dursun Özbek ve ekibinin tüm yetki isteklerini kabul etti.

İŞTE VERİLEN YETKİLER

Galatasaray Genel Kurulu'nda Dursun Özbek ve yönetiminin, Galatasaray Adası'yla ilgili yetki talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

Dursun Özbek ve yönetiminin, Florya arazisi ile ilgili yetki talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kemerburgaz'da yeni kamp tesis kurmak için istenen yetki oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Mecidiyeköy binası ile ilgili istenen yetki de oy çokluğu ile kabul edildi.

Dursun Özbek ve yönetiminin, yeni taşınmazlar alınması ilgili yetki talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

DURSUN ÖZBEK: "ÇOK MUTLUYUM"

Dursun Özbek, yetki almalarının ardından "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim... İnsanların hayatında çok mutlu oldukları dönemler vardır. Benim hayatımda en mutlu olduğum dönem, bu akşam ve buna benzer akşamlar. Hepinizi seviyorum. Mutluluğum nereden geliyor biliyor musunuz? Elbette ki projeleri sunduk, onayladık. İlk defa benim katıldığım genel kurullarda kardeşliğin ve barışın genel kurula sirayet ettiğini görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.