Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi
Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, 2023-2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı genel kurulda ibra edildi.
Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Saat 10.00'da başlayan genel kurulda başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve denetleme kurulunun sunumlarının ardından üyelerin görüşleri alındı.
Yaklaşık 50 üyenin söz aldığı kongrede, daha sonra yönetim ve denetim kurulunun ibrası oylandı. Özbek yönetimi, üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler, denetim kurulunu da ibra etti.
Oylamanın ardından kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bize gösterdiğiniz destek için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Galatasaray hepimizin. Sadece Galatasaray sevgisiyle, bu kulübe koşulsuz hizmet için geldik. Sizin desteğiniz olmadan, birlikte ilerlemeden başarıya ulaşmamız mümkün değil. Amacımız Galatasaray'ı bizden sonraki nesillere gurur duyacağımız ve en güçlü şekilde devretmek. Bu zamana kadar ne başardıysak sizin desteğinizle gerçekleştirdik. Konuşalım, tartışalım, doğru diyalog ve samimi yaklaşımla en iyisine ulaşalım. Birbirimizi seversek, birlikte çalışırsak karşımızda hiçbir gücün durması mümkün değil. Hepinizi çok seviyorum, hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi
- Fenerbahçe Beko geriden gelip kazanmasını bildi!
- Onvo Büyükçekmece uzatmalarda galip
- Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjdeli haber
- Türk Hava Yolları deplasmanda set vermedi
- Vakıfbank, sahasında hata yapmadı
- Nesibe Aydın Basket, deplasmanda az farkla galip
- Milot Rashica Asist yaptı, Kosova kazandı
- Galatasaray kongresinde kadın cinayetleri için isyan
- Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de galip
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi’nde polise saldırı!
- CHP kurmayları, anketteki oylarını değerlendirdi
- İşte il olması muhtemel 19 ilçe
- Eşini ve 4 çocuğunu katletti, intihar etti!
- AKP'li belediye camileri devrediyor
- Erdoğan'dan 'yeni çözüm süreci' açıklaması
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çukuru' üretildi!
- 'Tehlike büyük, İsrail gelecek' diye...'
- Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı!
- Ne yediğimiz belli değil