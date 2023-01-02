Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:57
Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
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Galatasaraylı oyuncu Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılıların resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrı kaldıktan sonra tedavisi tamamlanan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Emre Taşdemir'in yeni bir sorun yaşadığı belirtildi.

Bu oyuncunun sağ arka adalesinde hafif zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı aktarıldı.


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