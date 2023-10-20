Galatasaray'da Erden Timur PFDK'ya sevk edildi!
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, PFDK'ye sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR 'un 17.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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