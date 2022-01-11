Galatasaray'da Fatih Terim'e veda

11 Ocak 2022 Salı, 07:00

Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi dün resmen sona erdi. Sarı-Kırmızılı yönetim, tecrübeli hocayla yollarını ayırdı. Süper Lig’de zirvenin 22 puan gerisinde kalan ve Türkiye Kupası’na 5. turda veda eden Galatasaray’da Giresunspor mağlubiyetinin ardından Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, pazar günü dijital ortamda yaptığı görüşme sonrası dün Nef Stadyumu’nda olağanüstü toplandı. Bazı yöneticiler, Fatih Terim’le yolların ayrılması gerektiği yönündeki görüşünü tekrar Elmas’a iletti. Başkan Elmas da bunun üzerine Fatih Terim’i telefonla arayıp stada görüşmeye davet etti. Ancak Elmas, görüşmenin içeriği hakkında Terim’e bilgi vermedi.

YÖNETİCİLİK TEKLİFİ

Öğle saatlerinde stada gelen Terim’le Elmas’ın görüşmesi sadece 15 dakika sürdü. Burak Elmas’ın, Terim’e, “Hocam, teknik direktör değişikliği düşünüyoruz” ifadesini kullandığı öğrenildi. Buna şaşıran Terim’in, 3 yıllık projelerini anımsattığı kaydedildi. Elmas sonrasında Fatih Hoca’ya, G.Saray Futbol Takımı Sportif Direktörlüğü’nü teklif etti. Bunun ne demek olduğunu anlayan Terim, teklifi kabul etmedi. Sonrasında Elmas, Terim’in kulüpte futbolun yönetildiği Sportif AŞ’ye ikinci başkan olmasını istedi. Tecrübeli hocanın bunu da onaylamayıp, “Bu saatten sonra söyleyecek bir şeyim yok” diyerek görüşmeden ayrılmak için adım attığı bildirildi.

TAZMİNAT GERİLİMİ

Elmas’ın, Terim’e, yolların ayrılması nedeniyle kalan süredeki hak edişleri kapsamında tazminat ödeme teklifinde bulunduğu, konuyu konuşmak istediği bildirildi. Terim’in buna tepki gösterip, “Bugüne kadar G.Saray’dan bir lira tazminat almadım, almam da. Benim yanımda tazminattan bahsetmeniz hakarettir. Ben, TFF’den, Milli Takım’daki tazminatımı, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamak için aldım” yanıtını verdiği kaydedildi.

MOBBING İMASI

Burak Elmas, Terim’le 29 Aralık 2021’de yaptığı toplantıda, antrenör ekibine yabancı bir ismi dahil etmesini istemiş ancak bu durum krizin kıvılcımını yakmıştı. Ardından yönetici Işıtan Gün, Elmas’ın onayıyla, Guardiola’nın eski yardımcısı Domenec Torrent’le her konuda anlaştı. Bu süreçte Elmas ve yönetim, Torrent’le yaptığı anlaşmadan Terim’e bilgi vermedi. Terim, yönetimin Torrent hamlesiyle yardımcı antrenörlük değil, kendisinin yerine teknik direktör olarak getirilmesinin planlandığının farkındaydı. Deneyimli hoca, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı, “mobbing yapıldı” ifadesiyle Elmas’a aktardı.

ARKADAN İŞ ÇEVİRME

4 Ocak’taki yönetim toplantısından sonra Elmas, “Hocamız takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir” dese de 6 gün sonra Terim’le yollarını ayırdı. Bu durum, “Terim’in arkasından iş çevirme” iddialarının gerçekliğini ortaya koydu.

BUGÜN FLORYA’DA

Ayrılık sonrası Terim önce Florya’ya sonra da evine geçti. Fatih Terim’in ekibindeki isimler ve bazı futbolcular, tecrübeli hocayı ziyaret etti. Terim, bugün ekibiyle birlikte Florya’ya giderek futbolcularla ve çalışanlarla vedalaşacak. Sarı-Kırmızılı kulüpte, antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş, Futbol Akademisi’nin başındaki Ali Yavaş ile Florya’da Terim’le birlikte çalışan ekibiyle de yolların ayrıldığı öğrenildi.

TORRENT GELİYOR

Elmas ve Işıtan gün daha önce prensipte anlaştığı İspanyol teknik adam Domenec Torrent’i İstanbul’a davet etti. Geçmişte Bayern Münih ve Manchester City’de Guardiola’nın yardımcılığını yapan Torrent bugün yönetimle görüşecek. İmzalar atılırsa ekibiyle göreve başlayacağı bildirildi. 2018’de New York City’yi, 2020’de Flamengo’yu çalıştırıp ayrılan Torrent, Kasım 2020’den beri herhangi bir takımda görev almadı.

‘FAYDALANMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Terim’le yolları ayıran Burak Elmas, sadece yazılı açıklama yaptı. Elmas, “7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim” ifadesini kullanırken “Galatasaraylı Fatih Terim’in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz” dedi.