Ultraslan'dan Fatih Terim açıklaması
Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan, Fatih Terim ayrılığı sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Terim ile yolların ayrılmasının hem Galatasaray'a hem kendisine hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Ayrılığı, Başkan Burak Elmas resmi olarak açıkladı.
Elmas, "Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir" ifadelerini kullandı
ULTRASLAN'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultraslan, ayrılık sonrası bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Terim ile yolların ayrılmasının hem Galatasaray'a hem kendisine hayırlı olmasını diliyoruz. Hocamız Fatih Terim'e bugüne kadar bizlere yaşattığı sayısız başarı ve mutluluk için yürekten teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz" denildi.
January 10, 2022
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