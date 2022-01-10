Ultraslan'dan Fatih Terim açıklaması

10 Ocak 2022 Pazartesi, 18:21

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Ayrılığı, Başkan Burak Elmas resmi olarak açıkladı.

Elmas, "Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir" ifadelerini kullandı

ULTRASLAN'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultraslan, ayrılık sonrası bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Terim ile yolların ayrılmasının hem Galatasaray'a hem kendisine hayırlı olmasını diliyoruz. Hocamız Fatih Terim'e bugüne kadar bizlere yaşattığı sayısız başarı ve mutluluk için yürekten teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz" denildi.