Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'e veda etti: Herkes karşıydı, sadece siz bana güvendiniz

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 21:25
Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'e veda etti: Herkes karşıydı, sadece siz bana güvendiniz

Galatasaray yönetimi teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen futbolcular sosyal medya hesaplarından tecrübeli çalıştırıcıya veda etti.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'e veda etti: Herkes karşıydı, sadece siz bana güvendiniz

Alpaslan Öztürk: İMPARATOR!

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'e veda etti: Herkes karşıydı, sadece siz bana güvendiniz

Kerem Aktürkoğlu: Siz bana harika bir hoca oldunuz umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilerek size layık bir öğrenci olabilmişimdir. Size ve kıymetli ailenize bundan sonrası için rabbimden mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'e veda etti: Herkes karşıydı, sadece siz bana güvendiniz

Marcao: 3 yıl önce beni Galatasaray'a getirdiğinizde, herkes buna karşıydı ya da şüpheliydi ancak sadece siz bana güvendiniz. Bana güvenip Galatasaray'a getirdiğiniz için sonsuza dek size minnettar olacağım. Teşekkürler İmparator.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'e veda etti: Herkes karşıydı, sadece siz bana güvendiniz

Patrick van Aanholt: Birlikteliğimizin kısa sürmesine üzüldüm. Birlikte çalıştığımız zamanlarda Türkiye'deki kariyerime paha biçilemez katkınızdan dolayı müteşekkirim.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'e veda etti: Herkes karşıydı, sadece siz bana güvendiniz

Muslera: Bir resim, bin kelime değerinde. İmparator Fatih Terim.


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